Общество

Короткая рабочая неделя началась в России

Короткая рабочая неделя начинается в России - она будет четырехдневной из-за Международного женского дня, который отмечается в мире 8 марта и в этом году выпадает на пятницу.

Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году выпал на пятницу. Поэтому на десятой неделе года, кроме выходных дней в субботу и воскресенье 9-10 марта, будет еще один в пятницу.

Кроме того, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня накануне праздничного - в четверг, 7 марта - уменьшается на один час, пишет РИА Новости.

Суть праздника связана с борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин. Такие настроения прослеживались как в Древней Греции, так и в Париже XVIII века (Поход женщин на Версаль в 1789 году). Во многих странах со временем революционные настроения в этот день сошли на нет.

Ежегодно ООН объявляет тему Международного женского дня, в этом году названа тема «Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс».