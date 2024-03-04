Общество

Регионам предложили самим устанавливать «радиусы трезвости»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в правительство законопроект, который меняет правила продажи спиртного. Чиновник предложил наделить субъекты правом определять размер «радиусов трезвости» — это расстояние между магазином со спиртным и образовательными, социальными, культурными, спортивными учреждениями, в которых вообще запрещены продажи алкоголя.

Это, например, школы, детские сады, вузы, поликлиники и так далее. Речь идет о внесение поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ).

Об этом сказано в документах губернатора столичной области, с которыми познакомились «Известия». В них также сказано, что сейчас такие расстояния устанавливают органы местного самоуправления, например, в Подмосковье они составляют от 20 м до 100 м. Это не нравится жителям региона: в последнее время число их жалоб возросло — в Московской области растет количество магазинов, которые продают спиртное вблизи образовательных организаций, в которых учатся в том числе несовершеннолетние.

Если магазины игнорируют требования и продолжают продажу спиртного вблизи школ, вузов и других учреждений, то должны действовать серьезные санкции, уверены в Подмосковном правительстве. Так, в качестве наказаний за нарушение «радиусов трезвости» губернатор региона предложил лишать такие точки лицензии.

В пояснительной записке сказано: действующее регулирование позволяет торговле продолжить продажи алкоголя до окончания срока действия лицензии, а также продлить ее еще на пять лет, если в какой-то момент магазин попал внутрь «радиуса трезвости».

Например, в районе открылось новое образовательное учреждение: расстояние между ним и магазином нарушает действующие требования. Фактически, магазин может продавать алкоголь на протяжении еще 8-9 лет после попадания в зону запрета, подчеркивается в пояснительной записке к проекту.