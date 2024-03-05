Общество

Встречу «Работа за час» в Пскове посвятят профессии официанта

Псковский городской молодёжный центр 12 марта организует вторую профессиональную встречу с возможностью трудоустройства «Работа за час», посвящённую профессии официанта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Мероприятие состоится в 17:00 по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15.

На встрече приглашённые представители нескольких ресторанов и кафе расскажут о специфике работы в сфере общественного питания, о требованиях к кандидатам, а также об условиях работы и имеющихся вакансиях.

Участники встречи смогут задать интересующие вопросы по трудоустройству, получить индивидуальные консультации от представителей компаний и при желании пройти предварительное собеседование.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.