Общество

Длительность рабочего дня в России поставила новый рекорд

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, увеличившись на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года. Это следует из данных Росстата. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тысячи часов.

Показатели длительности рабочего времени (как за весь год, так и в расчете на один день) в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата (с 2005 года). Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тысячи часов. Однако на фоне роста безработицы и локдаунов в 2020 году произошел откат назад — до 7,06 часа в день и 1,74 тысячи часов в год соответственно. В 2021–2022 годах наблюдался компенсаторный рост длительности рабочего времени.

Опрошенные эксперты связали свежие данные Росстата прежде всего с дефицитом рабочей силы в России, пишет РБК.

Во ВНИИ труда Минтруда России заявили, что рост продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей. При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли. «Небольшой рост связан с выходом работников из режима неполного рабочего времени, а также с минимизацией производственных простоев», — указали там.

Наиболее длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства — в среднем они работали по 8,21 часа, раскрыл Росстат. На втором месте — работники, которые занимаются административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг, куда входят, например, деятельность турагентств и обслуживание зданий и территорий (7,61 часа); на третьем — занятые в сфере добычи металлических руд (7,6 часа).

В лидерах по продолжительности рабочего времени также оказались сотрудники здравоохранения и сферы социальных услуг (среднее время — 7,47 часа), занятые в сфере прочего сухопутного пассажирского транспорта, то есть автобусов, троллейбусов, метро, — 7,46 часа, работники отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности — 7,34 часа.

В то же время наименьшее количество часов в день работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа), образования (6,8 часа), гостиниц и общепита (6,92 часа), а также производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (6,94 часа). Меньше среднероссийского показателя также трудились работники отрасли производства нефтепродуктов (6,95 часа), занятые в ремонте и монтаже машин и оборудования (6,97 часа).