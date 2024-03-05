Общество

Тонну бескостной говядины не пропустили в РФ через границу в Псковской области

Крупную партию говядины без сопроводительных документов не допустили к ввозу на территорию Российской Федерации на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На российско-белорусской границе в Псковской области государственные инспекторы управления провели ветеринарный контроль партии бескостной говядины в вакуумной упаковке. Мясо перевозили в автотранспортном средстве из Республики Беларусь без холодильного оборудования, необходимого для соблюдения определенного температурного режима.

Инспекторы установили, что тонну мясной продукции перемещали без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара.

Перемещение тонны говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.