Общество

Развитие ТОСов обсудили в региональном избирательном штабе в Пскове

Проблемы собственников многоквартирных домов и развитие движения ТОС обсудили в региональном избирательном штабе в Пскове 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в РИШ.

Фото здесь и далее: региональный избирательный штаб

На вопросы активных жителей ответил депутат Псковской городской думы Алексей Форш.

Также участники обсудили работу Фонда капитального ремонта и городских властей по ремонту МКД и содержанию придомовой территории. Отдельно участники коснулись темы развития движения ТОС и действующих мер поддержки инициатив жителей.

«Такие встречи проводятся регулярно и затрагивают, пожалуй, все сферы жизни псковичей, от ЖКХ и здравоохранения до развития спорта и туризма. Деятельность клуба демонстрирует неравнодушие граждан и их желание и стремление работать для развития города и на благо псковичей», – отметил Алексей Форш.