Общество

Семейные ценности обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове

Дискуссионную молодежную площадку на тему семейных ценностей провел руководитель проектного офиса Михаил Васильев в штабе общественной поддержки в Пскове 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки

Он выступил не только в качестве спикера, но и провел тренинг для молодежи.

Участники встречи за ограниченное время дали определение термину «семья», сформулировали и написали 10 ценностей, которые касаются семьи, а затем выявили степень проявленности и удовлетворенности этих ценностей в своей жизни.

В ходе обсуждения были выработаны рекомендации, на основании которых можно выстраивать отношения в семье, принимать решения и пришли к выводу, что семья – это труд, это про отдавать, а не потребительское отношение друг к другу. При подведении итогов выяснилось, что такие ценности, как поддержка, взаимопонимание и уважение повторялись от участника к участнику.

Молодежь познакомилась с базовыми категориями, которые являются «лакмусовой бумажкой» семьи и главными догмами, на которые обязательно нужно обращать внимание. Среди них досуг, тактильность, быт, общение, совместные дела. Руководитель Псковского отделения Народного фронта Виктор Остренко подчеркнул, что разговор о семье – серьезный и важный.

«Сегодняшняя тема переплетается во многих госпрограммах. В каждом нацпроекте тема демографии и ценностей звучала в послании президента. Глава государства даже анонсировал отдельный национальный проект "Семья"», – отметил Виктор Остренко.