Общество

«Руспродсоюз» сообщил о подорожании шоколадных конфет

Стоимость шоколадных конфет в рознице в России за год выросла на 3% и в январе 2024 года составила 866,8 рубля/кг. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

«Средние розничные цены на шоколадные конфеты в январе 2024 года выросли с 840,4 руб./кг до 866,8 руб./кг», - говорится в сообщении.

В то же время сырье для шоколадных фабрик продолжает дорожать, отметили в ассоциации. «Биржевые цены на какао сегодня превышают $7 тыс., что является рекордным показателем за несколько десятилетий», - рассказали в «Руспродсоюзе».

По состоянию на 5 марта стоимость какао на бирже составляет 7 057 долларов за тонну. Таким образом, рост цен за месяц составил 36%, за год - 155,6%.

«Все сырье - импорт: на это накладывается динамика курса валют и удорожание логистики. Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому удорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к дальнейшему росту цен на готовую продукцию», - добавили в «Руспродсоюзе».