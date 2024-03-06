Общество

Почти три тысячи псковских семей получили сертификат на материнский капитал

Отделение Социального фонда России по Псковской области оформило сертификаты на материнский капитал 2 950 жителям региона за прошлый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Сертификат на маткапитал выдается органами Социального фонда России без заявления от гражданина. Проактивный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родитель получает в личный кабинет на портале госуслуг.

«С момента старта государственной программы материнский капитал является одной из самых востребованных и существенных мер поддержки семей с детьми в регионе, — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. — Начиная с 2007 года, по этой программе жителям области отделением фонда выплачено 15,8 миллиардов рублей. В общей сложности, свыше 53 тысяч семей за это время оформили средства поддержки. При этом 61% получателей маткапитала на сегодняшний день полностью им распорядился».

Псковские родители могут направить средства материнского капитала:

на образование детей;

на улучшение жилищных условий (в том числе на ипотеку);

на формирование накопительной части пенсии мамы;

на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью;

на ежемесячную выплату на детей до 3 лет.

Напомним, с 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован на 7,4%. Соответственно на ребенка, родившегося (усыновленного) после 1 января 2020 года, его размер составил 630 380,78 рублей, на второго - 833 024, 74 рубля, при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) после 1 января 2020 года. К тому же, в новом году в программу маткапитала внесено несколько важных изменений, которые расширяют возможности получателей.

Так, с 1 января отцам-одиночкам, воспитывающим детей, либо являющимся единственными усыновителями, как и матерям, предоставлено право направлять средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.

В рамках улучшения жилищных условий с 2024 года семьям разрешено проводить за счет материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки.

Кроме того, в два раза увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Ранее это было возможно в течение первых 3-х месяцев с момента появления ребенка в семье, теперь родители могут подать заявление на оформление выплаты в течение полугода после рождения малыша.

С этого года материнский капитал предоставляется только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.