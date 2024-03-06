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Общество

Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

06.03.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Выпускники уже в этом году смогут пересдавать ЕГЭ по предмету, который идет по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня этого года возможность пересдать экзамен по выбору у выпускников появится», — заявил руководитель ведомства.

С предложением дать ученикам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов на выбор выступил на прошлой неделе во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин, пишет РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ нужно совершенствовать.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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