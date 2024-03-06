Общество

Дмитрий Шахов обсудил подготовку своего годового доклада с Андреем Маковским

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский провели рабочую встречу, на которой обсудили актуальные вопросы общественно-политической жизни Псковского региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

По инициативе Андрея Маковского официальные встречи лидера фракции «Новые люди» с псковским омбудсменом стали регулярными после получения представительства партии в Псковском областном Собрании депутатов. Встречи проводятся в преддверии заслушивания ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Псковской области в законодательном органе.

В ходе беседы стороны обсудили общественно-политическую обстановку в регионе, предстоящие выборы президента России и обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации. Особое внимание на встрече уделили вопросам защиты прав военнослужащих-участников СВО, а также членов их семей.

Андрей Маковский рассказал Дмитрию Шахову о структурных и кадровых преобразованиях, которые происходят в региональном отделении политической партии «Новые люди», работе фракции в Псковском областном Собрании депутатов. Андрей Маковский и псковский омбудсмен обсудили реализацию законодательных инициатив, принятых на прошедшей февральской сессии областного Собрания, которые направлены на совершенствование функционирования аппаратов региональных уполномоченных и обеспечения их деятельности.

Дмитрий Шахов проинформировал главу фракции «Новые люди» о предварительных данных о количестве и структуре обращений, а также о работе по подготовке ежегодного доклада регионального омбудсмена Псковскому областному Собранию депутатов «О соблюдении прав и свобод граждан в 2023 году». По словам псковского омбудсмена, в 2023 году отмечен рост обращений граждан более чем на 30%, из них почти 52% обращений касаются вопросов защиты и восстановления прав участников СВО и членов их семей. Как и в 2022 году, учитывая актуальность и востребованность темы, специальная глава доклада будет посвящена защите и восстановлению прав военнослужащих-участников специальной военной операции и членов их семей.

Глава фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов поддержал решение о включении отдельным разделом информации о ситуации с соблюдением прав участников СВО и членов их семей. Как подчеркнул Андрей Маковский, это важно для законодателей, поскольку позволяет достоверно и объективно оценить ситуацию в этой непростой сфере, а самое главное - выработать те законодательные инициативы, которые будут способствовать улучшению правового регулирования, тем самым будет усилены государственные гарантии с обеспечением и соблюдением прав и свобод граждан.

По итогам беседы Андрей Маковский и Дмитрий Шахов договорились продолжить проводить на регулярной основе двусторонние встречи, направленные на обеспечение дополнительных мер защиты прав и свобод жителей Псковской области.