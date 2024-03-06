Общество

О фейках про взрывоопасные фонарики рассказали в псковской полиции

Информация о том, что кто-то раскидывает фальшивые фонарики со взрывчаткой по населенным пунктам, появилась в социальных сетях, мессенджерах и родительских чатах 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Изображение: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Стоит отметить, что в полицию региона подобных обращений от граждан не поступало. УМВД России по Псковской области призывает жителей региона верить только официальным источникам информации и не доверять интернет-фейкам. Главная цель подобных рассылок - создать панику в обществе, дестабилизировать социальную обстановку», - говорится в сообщении

Установлено, что с 2 марта подобные сообщения начали активно рассылаться в разных регионах нашей страны: всплески фейковой активности зафиксированы в Ленинградской области, Чите, Ставрополе, Севастополе, Забайкальском крае и Запорожской области.

Сотрудники полиции рекомендуют представителям СМИ и блогосферы, жителям региона использовать официальные источники информации и в случае необходимости обращаться за комментариями в пресс-службу органов внутренних дел. «Кроме того, распространение недостоверных сведений в публичном пространстве может наказываться в соответствии с законодательством Российской Федерации», - заключили в ведомстве.