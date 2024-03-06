Общество

Женщинам в Пскове назвали способы сохранить здоровье при офисной работе

Интерактивная беседа «Офисный синдром. Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни» состоялось в женском клубе «Женский интерес» в Пскове 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото здесь и далее: женский клуб «Женский интерес»

Беседу с фитнес-тренировкой провели инструкторы по фитнесу Александр Сергеев и Мария Ильина. Спикеры рассказали участницам клуба, как минимизировать и преодолеть негативные последствия малоподвижного образа жизни, а также предоставили участницам возможность потренировать на практике способы и приемы сохранения своего здоровья.

Участницам женского клуба также рассказали, как минимизировать и преодолеть негативные последствия малоподвижного образа жизни, какие меры следует предпринять, чтобы сделать рабочую среду комфортнее и сохранить здоровье, как помочь себе непосредственно на рабочем месте.

Во время встречи Александр Сергеев и Мария Ильина провели небольшую фитнес-тренировку.