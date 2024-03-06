Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
поездки со скидкой с картой «Мир»
«Метражи» инвестиции в недвижимость
новый дом «ТЭЦ на Великой»
Господин Рейтингомер
Крутые яйца Миссия «Пингвин»
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Общество 06.03.2024 07:360 На Русскую равнину возвращаются январские морозы 06.03.2024 20:400 Псковичи за год оформили более 2,5 тысяч льготных проездных к месту лечения 06.03.2024 20:110 Мастер-класс по живописи состоялся в Штабе общественной поддержки в Пскове 06.03.2024 19:540 Михаил Ведерников пообщался с псковичами-участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 06.03.2024 19:400 Показатель ожидаемой продолжительности жизни россиянок достиг 78 лет 06.03.2024 19:310 В конкурсе ТОС в Псковской области примет участие более 460 заявок
 
 
 
Самое популярное 05.03.2024 09:341 Девушка выжила при падении с девятого этажа в Пскове 03.03.2024 11:150 Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области 06.03.2024 14:040 Заслуженного врача-хирурга насмерть сбил автомобиль в Пустошке 28.02.2024 13:113 Жители Псковской области четыре месяца смогут ездить на общественном транспорте со скидкой 29.02.2024 11:031 Интерактив: Берегите голову, крепость осыпается
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мастер-класс по живописи состоялся в Штабе общественной поддержки в Пскове

06.03.2024 20:11|ПсковКомментариев: 0

Мастер-класс по живописи состоялся в Штабе общественной поддержки в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе,  в нем приняли участие жены и матери участников СВО, волонтеры, общественники. Организатором выступил Ресурсный центр добровольчества Псковской области.

Акрилом на холсте участники мероприятия рисовали картины на выбор. Несколько часов они посвятили занятию арт-терапией, смешивали краски, выводили цветочки и листики, рисовали веточки и капельки.

«Мы не просто рисуем картины, мы в процессе рисования загадываем каждый свое желание и вкладываем его в картину, которая потом будет висеть на стене, постоянно напоминать нам о загаданном и тем самым усиливать исполнение желания», – сказала руководитель ресурсного центра добровольчества, художник-любитель Ольга Болотова.

 

Для создания атмосферы спокойствия и гармонии, рисование прошло под приятную музыку.

Теги: #мастер-класс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Осталось две недели до выборов президента. Как вы планируете проголосовать: дистанционно или на избирательном участке?
В опросе приняло участие 118 человек
06.03.2024, 20:400 Псковичи за год оформили более 2,5 тысяч льготных проездных к месту лечения 06.03.2024, 20:200 Значение слова «контрфорс» раскрыли в Псковском музее 06.03.2024, 20:110 Мастер-класс по живописи состоялся в Штабе общественной поддержки в Пскове 06.03.2024, 20:000 Футболисты из Дедовичей стали серебряными призерами всероссийских соревнований
06.03.2024, 19:540 Михаил Ведерников пообщался с псковичами-участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 06.03.2024, 19:400 Показатель ожидаемой продолжительности жизни россиянок достиг 78 лет 06.03.2024, 19:310 В конкурсе ТОС в Псковской области примет участие более 460 заявок 06.03.2024, 19:200 Великолучанина наказали за кражу денег с банковского счета
06.03.2024, 19:000 Второй сезон «Дома Дракона» выйдет в июне 06.03.2024, 18:450 Число ДТП с участием мобильных транспортных средств выросло в Псковской области в 2023 году 06.03.2024, 18:270 О моде Средневековья расскажут в Псковском музее-заповеднике 06.03.2024, 18:150 Дмитрий Шахов обсудил подготовку своего годового доклада с Андреем Маковским
06.03.2024, 18:020 Представители российского омбудсмена посетят избирательные участки в приграничье Псковщины 06.03.2024, 18:010 Владислав Туманов о Валентине Курбатове: Счастье было — иметь такого собеседника и советчика 06.03.2024, 18:000 Псковская ГИБДД опубликовала режим работы на праздничных выходных марта 06.03.2024, 17:511 Домомучители
06.03.2024, 17:500 Мужчину будут судить за кражу денег с банковской карты в Пскове 06.03.2024, 17:410 ДТП затрудняет проезд перекрестка улиц Юбилейной и Генерала Маргелова в Пскове 06.03.2024, 17:400 Более 100 млн рублей выделили на строительство гостиниц в Псковской области в прошлом году 06.03.2024, 17:300 Договор аренды участка для размещения ТКО аннулировали в Новоржевском округе
06.03.2024, 17:220 Центральную часть Пскова от последствий зимы убирают в круглосуточном режиме 06.03.2024, 17:200 Суд наказал жительницу Палкинского района за кражу продуктов в псковском магазине 06.03.2024, 17:100 Кукол-травниц изготавливают посетители псковского стенда на выставке «Россия» 06.03.2024, 17:010 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 марта
06.03.2024, 17:000 Около двух миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области 06.03.2024, 16:510 Президентская кампания в Псковской области: общество и выборы (круглый стол). ВИДЕО 06.03.2024, 16:410 «Единая Россия» поздравит женщин с 8 Марта по всей стране 06.03.2024, 16:330 Георгий Василевич на выставке памяти Валентина Курбатова: Он был — целая вселенная
06.03.2024, 16:270 ПЛН-ТВ: Презентация модельного избирательного участка в рамках форума наблюдателей в Пскове 06.03.2024, 16:261 Экс-полицейского с 15-летним стажем в Великих Луках выселят из служебного жилья через суд 06.03.2024, 16:140 Газпром получил штраф за задержку подключения дома псковича к сетям 06.03.2024, 16:080 О фейках про взрывоопасные фонарики рассказали в псковской полиции
06.03.2024, 15:501 10 зарядных устройств для электромобилей установят в Псковской области в 2024 году 06.03.2024, 15:420 Застрявшую на высоком дереве кошку в Великих Луках спасали три дня 06.03.2024, 15:400 Константин Абабков: Голосование на участках позволяет создать атмосферу праздника 06.03.2024, 15:350 Молодая россиянка разрезала ножницами паспорт неверного возлюбленного
06.03.2024, 15:292 Третья часть комедии «Холоп» выйдет в 2025 году 06.03.2024, 15:280 Почти 190 млн рублей направили на социальные выплаты в Псковской области 06.03.2024, 15:221 «Беседка»: Лариса Семашко о перспективах развития туризма в Псковской области. ВИДЕО 06.03.2024, 15:091 «Пыталовские теплосети» незаконно предоставили помещение предпринимателю
06.03.2024, 15:000 Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор 06.03.2024, 14:490 Андрей Стегний: Члены профсоюза считают важной тему выборов президента 06.03.2024, 14:460 Десять человек погибли при пожарах на территории Псковской области за два месяца 06.03.2024, 14:440 Форум наблюдателей Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
06.03.2024, 14:400 Самый дружный округ 06.03.2024, 14:393 Иван Шагин: Учителя становятся более сознательными избирателями 06.03.2024, 14:320 Комплекты формы для занятий самбо получила школа №24 в Пскове 06.03.2024, 14:240 Глава псковской федерации киберспорта: Интерес молодежи к выборам растет
06.03.2024, 14:170 В Домодедово украли КамАЗ тюльпанов 06.03.2024, 14:130 До 7 дней увеличился срок пребывания туристов в Псковской области 06.03.2024, 14:040 Заслуженного врача-хирурга насмерть сбил автомобиль в Пустошке 06.03.2024, 13:530 Ансамбль «Сказ» даст концерты на избирательных участках в Псковской области
06.03.2024, 13:500 График работы объектов Псковского музея-заповедника изменится в праздники 06.03.2024, 13:480 Более 1200 наблюдателей обучили в Псковской области 06.03.2024, 13:450 Поэкземплярный учет пива в России планируют начать с 1 декабря 2024 года 06.03.2024, 13:442 Иван Шагин: Педагоги всегда активно участвовали в голосовании на выборах
06.03.2024, 13:421 Псковский губернатор примет участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 06.03.2024, 13:386 Евгений Панферов: Выборы — одна из актуальнейших тем в областной больнице 06.03.2024, 13:341 Встреча с женщинами героических профессий состоялась в псковском региональном избирательном штабе 06.03.2024, 13:280 Презентация Штаба общественного наблюдения за выборами состоится в Пскове 14 марта
06.03.2024, 13:220 Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта 06.03.2024, 13:120 Лариса Семашко: К нам все равно едут туристы из-за рубежа 06.03.2024, 13:080 Об активной фазе информационных атак во время выборов предупредил наблюдателей Игорь Сопов 06.03.2024, 13:030 На экс-сотрудника псковской Росгвардии завели дело о злоупотреблении полномочиями
06.03.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция круглого стола «Общество и выборы» 06.03.2024, 12:551 Школьники-заводчане 06.03.2024, 12:500 Почти три тысячи псковских семей получили сертификат на материнский капитал 06.03.2024, 12:392 Тротуары длиной 4,6 км с освещением построят в Печорах
06.03.2024, 12:280 500 тысяч туристов посетили Псковскую область в 2023 году 06.03.2024, 12:260 Утвержден перечень организаций для отбывания административного наказания в Пскове в 2024 году 06.03.2024, 12:220 ЗАГС Плюсского района меняет режим работы из-за увольнения начальника 06.03.2024, 12:210 Колесо автомобиля Lada вырвало после столкновения с «ГАЗелью» в Псковском районе
06.03.2024, 12:161 Александр Козловский обсудил проблемы Порховского района с его жителями 06.03.2024, 12:110 Евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля 06.03.2024, 12:090 Член Общественной палаты РФ о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать значимые вопросы 06.03.2024, 12:051 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о перспективах развития туризма в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru