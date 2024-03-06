Общество

Мастер-класс по живописи состоялся в Штабе общественной поддержки в Пскове

Мастер-класс по живописи состоялся в Штабе общественной поддержки в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе, в нем приняли участие жены и матери участников СВО, волонтеры, общественники. Организатором выступил Ресурсный центр добровольчества Псковской области.

Акрилом на холсте участники мероприятия рисовали картины на выбор. Несколько часов они посвятили занятию арт-терапией, смешивали краски, выводили цветочки и листики, рисовали веточки и капельки.

«Мы не просто рисуем картины, мы в процессе рисования загадываем каждый свое желание и вкладываем его в картину, которая потом будет висеть на стене, постоянно напоминать нам о загаданном и тем самым усиливать исполнение желания», – сказала руководитель ресурсного центра добровольчества, художник-любитель Ольга Болотова.

Для создания атмосферы спокойствия и гармонии, рисование прошло под приятную музыку.