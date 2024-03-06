Общество

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Гагаузии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой автономного территориального образования Гагаузия Евгенией Гуцул. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Евгения Гуцул приехала на Всемирный молодёжный фестиваль, в котором принимают участие 200 человек из Молдовы, в том числе 60 человек – из самой Гагаузии.

«Обсудили вопросы активизации сотрудничества между нашими регионами. В качестве примера привёл успешное и плодотворное взаимодействие с Республикой Беларусь. Мы готовы предложить обмен опытом в управленческой деятельности, в образовании, в социальной сфере, в части поддержки и сохранения русского языка, а также в молодёжной среде», – написал Михаил Ведерников.

В результате встречи для реализации этих идей было решено создать рабочую группу по двустороннему сотрудничеству. Также губернатор пригласил гагаузскую делегацию принять участие в основных псковских мероприятиях.