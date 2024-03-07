Общество

Правительство России повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

Социальные пенсии будут повышены на 7,5% с 1 апреля, что затронет более 4 млн человек, сообщает правительство России 7 марта.

«В целом решение затронет более 4 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год, пишет «Интерфакс».

«Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца», - поясняется в сообщении.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В том числе, военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.