Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла почти на 8% за два месяца

По оперативной информации, за январь-февраль 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 59,5 тысячи тонн различных грузов, что на 7,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
За два месяца 2024 года погружено:
В феврале 2024 года на железнодорожных станциях, расположенных на территории Псковской области, погружено 28,9 тысячи тонн грузов, что на 2,5% ниже показателя февраля прошлого года.