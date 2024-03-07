Общество

Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла почти на 8% за два месяца

По оперативной информации, за январь-февраль 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 59,5 тысячи тонн различных грузов, что на 7,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

За два месяца 2024 года погружено:

лесных грузов – 19,1 тысячи тонн (+31,9% рост к январю-февралю 2023 года);

нефтяных продуктов и нефти – 17,6 тысячи тонн (рост почти в 1,5 раза);

строительных грузов – 11,8 тысячи тонн (+0,5%);

лома черных металлов – 4,3 тысячи тонн (-7,6%);

зерна – 2,4 тысячи тонн (рост в 3,1 раза).

В феврале 2024 года на железнодорожных станциях, расположенных на территории Псковской области, погружено 28,9 тысячи тонн грузов, что на 2,5% ниже показателя февраля прошлого года.