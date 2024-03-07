Общество

Транспортные полицейские поздравили псковичек с 8 марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителем Общественного совета провели традиционную акцию «8 марта - в каждый дом» и поздравили жительниц Пскова и гостей города с первым весенним праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: Псковский ЛО МВД России на транспорте

«Обычный будний день транспортные полицейские и общественники превратили в маленький праздник, вручая женщинам тюльпаны - символы весны, а также памятки по соблюдению мер безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Представительницы прекрасного пола сердечно поблагодарили правоохранителей за проявленную заботу, добрые слова и цветы. В свою очередь стражам порядка приятно видеть искреннее удивление и счастливые улыбки на лицах милых дам», - отметили в ведомстве.

Без внимания не остались и ветераны ОВД. Начальник ЛОП на станции Дно капитан полиции Евгений Журавин встретился с Валентиной Ивановой, которая отдала службе 25 лет в подразделении ЛОВД на станции Дно инспектором ПДН.

От лица коллектива Псковского ЛО МВД России на транспорте он вручил ветерану цветы и пожелал ей прекрасного весеннего настроения. Валентина Иванова в свою очередь поблагодарила коллег за оказанное ей внимание.