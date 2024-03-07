Общество

Воспитывающую 40 детей семью поздравили псковские полицейские с 8 Марта

Псковские участковые поздравили многодетную семью Чуприных, где воспитываются 40 детей, с наступающим 8 Марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники полиции познакомились с семьей Вячеслава и Татьяны Чуприниных, приехавшей в Псковский район на постоянное место жительства из Ростовской области 3 года назад.

Гости подарили Татьяне Чуприниной цветы, а также пожелали с оптимизмом преодолевать трудности и с любовью воспитывать своих детей, чтобы они выросли здоровыми, счастливыми и законопослушными гражданами. Ребята поделились с полицейскими своими успехами в школе и спорте, рассказали о своих планах на будущее и о том, как помогают своей маме.

Старший участковый уполномоченный полиции подполковник полиции Анатолий Валуев отметил, что супруги всю свою жизнь посвятили воспитанию детей.

В семье родилось пятеро детей, одного ребенка Чупринины усыновили и принимали в свою семью на воспитание в разные годы 40 детей-сирот или несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Все члены семьи занимаются вокалом и играют на музыкальных инструментах. Чупринины даже создали свой собственный ансамбль «Казачата» - все дети в народных кубанских костюмах исполняют казачьи песни, участвуют в конкурсах и выступают на различных площадках.

Семья Чуприниных поблагодарили полицейских за внимание и заботу, а также за всю необходимую помощь и поддержку.

Поздравление прошло в рамках ежегодной всероссийской акции МВД России «8 Марта - в каждый Дом».