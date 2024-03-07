Общество

Научиться готовить блины приглашают псковичей в музей-усадьбу народа сето

Послушать истории о масленичных обычаях народа сето и научиться готовить блины приглашают псковичей в музей-усадьбу народа сето в печорской деревне Сигово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Хозяйка усадьбы приглашает всех в гости – есть пироги и блины и укреплять иммунитет малиновым чаем с невероятно насыщенным вкусом», - отметили в пресс-службе.

Хозяйка усадьбы Кюлаотс проведёт мастер-класс по приготовлению блинчиков, расскажет истории о масленичных обычаях народа сето и угостит гостей чаем из малиновых веточек.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (911) 385-34-61.