Общество

Весеннего настроения пожелали женщинам в Псковском филиале университета ФСИН

Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта, состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России накануне Международного женского дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В актовом зале образовательной организации начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев поздравил с праздником женщин, пожелав здоровья, благополучия и весеннего настроения.

После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований по стрельбе из пистолета Макарова.

Мероприятие завершилось концертом творческого коллектива образовательной организации.