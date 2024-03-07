Общество

Торжественное мероприятие в преддверии 8 марта состоялось в региональном УМВД

В большом зале УМВД России по Псковской области собрались представители руководства управления, члены коллегии, ветераны органов внутренних дел, личный состав подразделений и служб УМВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Официальную часть предварял оригинальный поздравительный видеоролик от лица мужчин-сотрудников, подготовленный к 8 Марта пресс-службой УМВД. Кроме того, огласили поздравительную телеграмму Министра внутренних дел России генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева.

Затем ведущие встречи пригласили к микрофону начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова. Он пожелал женской половине зала счастья, благополучия, гармонии в семьях и новых успехов в служебной деятельности.

Алексей Овсянников вручил награды группе отличившихся сотрудниц. За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами Министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены полковник внутренней службы Анжелика Никонорова – начальник контрольно-ревизионного отдела УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Ольга Шевченко – заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства УОООП УМВД России по Псковской области, майор полиции Мария Иванова – инспектор по особым поручениям Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. Медалью МВД России «За трудовую доблесть» награждена Галина Иванова – лаборант клинико-диагностической лаборатории МСЧ МВД России по Псковской области.

Почетной грамотой МВД России поощрены майор полиции Наталья Звирбуль – старший дознаватель отдела организации дознания УМВД России по Псковской области, майор полиции Ольга Трубачева – старший инспектор по особым поручениям Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области, капитан полиции Нелли Смирнова – инспектор по особым поручениям отдела кадров Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области.

Благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации объявлена майору полиции Елене Козловой – начальнику отделения по вопросам гражданства отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову, старшему лейтенанту полиции Софии Вахненко – инспектору (по исполнению административного законодательства) УМВД России по городу Пскову, референту государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Анне Бобылевой – главному специалисту-эксперту отдела информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, референту государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Анне Пушкиной – главному специалисту-эксперту отделения контрольно-надзорной деятельности отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Приказом МВД России специальное звание «полковник внутренней службы» присвоили подполковнику внутренней службы Ольге Пикалёвой, заместителю начальника ЦФО УМВД. Кроме того, ряду сотрудников присвоили первое специальное звание «младший лейтенант полиции».

Подарком для собравшихся стали концертные номера, с которыми выступили члены творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области. К ним присоединилась и первая скрипка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Ольга Федорова.