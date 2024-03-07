Общество

Поздравительный ролик подготовили псковские полицейские к 8 марта. ВИДЕО

Поздравительный ролик подготовили псковские полицейские к 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Дорогие наши и любимые, самые милые дамы! Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта! Этот весенний праздник давно стал символом особой признательности и глубокого уважения к прекрасной половине человечества. Вы наполняете нашу жизнь надеждой и смыслом, вдохновляете на новые свершения, поддерживаете и оберегаете своих родных и близких», - говорится в сообщении.

Псковичкам пожелали, чтобы каждый день жизни был наполнен любовью и уважением, а каждый вечер — теплом и заботой близких людей.

«Пусть на вашем пути будет меньше препятствий, а больше радостных моментов и сюрпризов. Желаем вам, чтобы вы всегда чувствовали свою важность и ценность в этом мире, потому что вы — это настоящее чудо! С праздником!» - добавили полицейские.