Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Крутые яйца Миссия «Пингвин»
поездки со скидкой с картой «Мир»
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
новый дом «ТЭЦ на Великой»
2024 вызовы и угрозы
«Метражи» инвестиции в недвижимость
молодежь профсоюза
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
 
 
 
ещё Общество 08.03.2024 10:201 Назван средний возраст женщин в Псковской области 08.03.2024 15:200 Сергей Вострецов: Пусть в глазах женщин чаще искрятся радость и счастье 08.03.2024 14:200 Александр Козловский: Неповторимая внутренняя сила женщин России вызывает восхищение 08.03.2024 13:500 «Прессинг»: Журналистика фактов vs Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы. ВИДЕО 08.03.2024 13:200 Главе областного Красного Креста вручили благодарность псковского омбудсмена 08.03.2024 12:571 Неизвестный убирает свалку на крыше пристройки к зданию общежития в Пскове
 
 
 
Самое популярное 05.03.2024 09:341 Девушка выжила при падении с девятого этажа в Пскове 03.03.2024 11:150 Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области 06.03.2024 14:040 Заслуженного врача-хирурга насмерть сбил автомобиль в Пустошке 05.03.2024 08:483 Интерактив: Едва не утонул 01.03.2024 11:292 Работы по строительству Северного обхода ведут в районе псковской деревни Уграда
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Козловский: Неповторимая внутренняя сила женщин России вызывает восхищение

08.03.2024 14:20|Псков

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале поздравил женщин с Международным женским днём.

«Дорогие жительницы Псковской области! От всего сердца поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздником – Международным женским днём! Красота, неповторимая внутренняя сила женщин России, воля и стремление сделать этот мир лучше, способность создавать домашний уют, всецело отдавать себя воспитанию детей, заботе о близких и при этом быть успешной – всё это вызывает восхищение!» - подчеркнул он.

«Пусть каждый ваш день будет наполнен приятными событиями, вниманием и любовью близких людей! Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья и прекрасного настроения!» - добавил Александр Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Осталось две недели до выборов президента. Как вы планируете проголосовать: дистанционно или на избирательном участке?
В опросе приняло участие 175 человек
08.03.2024, 15:400 Комету PanSTARRS вблизи звезды Унук Альхайя запечатлел псковский астроном-любитель 08.03.2024, 15:200 Сергей Вострецов: Пусть в глазах женщин чаще искрятся радость и счастье 08.03.2024, 15:000 Сразу три мероприятия Фестиваля русской музыки состоятся в Пскове 19 марта 08.03.2024, 14:402 Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
08.03.2024, 14:200 Александр Козловский: Неповторимая внутренняя сила женщин России вызывает восхищение 08.03.2024, 14:000 Фестиваль русской музыки в Пскове не мог обойти три грандиозных юбилея – Марина Николаева 08.03.2024, 13:500 «Прессинг»: Журналистика фактов vs Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы. ВИДЕО 08.03.2024, 13:400 Фестиваль духовной музыки планируют организовать в Пскове
08.03.2024, 13:200 Главе областного Красного Креста вручили благодарность псковского омбудсмена 08.03.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о 50-м Фестивале русской музыки 08.03.2024, 13:000 К прилёту скворцов готовятся в Псково-Печерском монастыре 08.03.2024, 12:571 Неизвестный убирает свалку на крыше пристройки к зданию общежития в Пскове
08.03.2024, 12:440 Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится на выходных 08.03.2024, 12:420 Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны 08.03.2024, 12:233 Фашистскую свастику рядом с историческим факультетом ПсковГУ закрасили спустя 10 лет 08.03.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Журналистика фактов vs Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы
08.03.2024, 11:410 Борис Елкин: Женщины – стержень семьи, олицетворение заботы и поддержки 08.03.2024, 11:202 Путин помиловал 52 осужденные женщины 08.03.2024, 11:000 О 50-м Фестивале русской музыки расскажет директор Псковской филармонии Марина Николаева в эфире «ПЛН FM» 08.03.2024, 10:400 Дмитрий Шахов вручил благодарности работникам областной прокуратуры
08.03.2024, 10:201 Назван средний возраст женщин в Псковской области 08.03.2024, 10:000 Александр Котов: Традиционные ценности – жизнь, дети, любовь и семья неотделимы от женского бытия 08.03.2024, 09:590 В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы 08.03.2024, 09:580 «Прессинг»: Журналистика фактов vs Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы
08.03.2024, 09:570 Михаил Ведерников: Трепетное отношение к женщинам всегда было характерно для Псковской области 08.03.2024, 09:400 Почти миллиона рублей лишился порхович после общения с мошенником 08.03.2024, 09:200 Определены даты ярмарки «Виноград» и фестиваля «Наливное яблочко» в Пскове 08.03.2024, 09:000 Международный женский день отмечают в России
07.03.2024, 22:002 Энерготерапевт назвала необычную причину трудностей в контакте с коллегами  07.03.2024, 21:401 Научиться готовить блины приглашают псковичей в музей-усадьбу народа сето 07.03.2024, 21:300 Поздравительный ролик подготовили псковские полицейские к 8 марта. ВИДЕО 07.03.2024, 21:200 Весеннего настроения пожелали женщинам в Псковском филиале университета ФСИН
07.03.2024, 21:000 Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла почти на 8% за два месяца 07.03.2024, 20:400 Транспортные полицейские поздравили псковичек с 8 марта 07.03.2024, 20:300 Торжественное мероприятие в преддверии 8 марта состоялось в региональном УМВД 07.03.2024, 20:260 «Голубые молнии» выступили с концертом для псковичек
07.03.2024, 20:200 Псковский суд наказал петербурженку за растрату средств на ремонт квартиры 07.03.2024, 20:000 Концерт «Сопротивление хаосу» в честь советской пианистки Марии Юдиной пройдет в Пскове 07.03.2024, 19:400 Сотрудники псковского управления Росгвардии стали участниками сбора по подготовке снайперов 07.03.2024, 19:201 Пскович подозревается в незаконной регистрации группы иностранцев
07.03.2024, 19:100 Лучшие образцы любовной лирики прозвучат в концерте в пушкинском Тригорском 8 марта 07.03.2024, 19:000 Турнир по футзалу завершился в псковском УФСИН 07.03.2024, 18:450 Детская филармония выступит с отчетным концертом в Пскове 29 марта 07.03.2024, 18:270 Сотрудниц ведомства поздравили в псковском управлении Росгвардии
07.03.2024, 18:150 Многотомник «Солдаты Победы» переведут в онлайн-формат 07.03.2024, 18:002 В Пскове стартовала акция МВД России «Цветы для автоледи» 07.03.2024, 17:500 Капитальный ремонт Дубишенского сельского клуба завершат в Дедовичском районе 07.03.2024, 17:400 Воспитывающую 40 детей семью поздравили псковские полицейские с 8 Марта
07.03.2024, 17:310 Швеция вступила в НАТО 07.03.2024, 17:300 Псковские каратисты приняли участие в двух выездных турнирах 07.03.2024, 17:260 Свыше 200 сотрудников организаций и предприятий наградили в Островском районе 07.03.2024, 17:200 О вреде наркотиков рассказали полицейские в Дно
07.03.2024, 17:190 Петербурженку задержали за сбыт наркотиков в Пскове 07.03.2024, 17:110 Оказание медпомощи детям по травматологическому профилю Вера Емельянова обсудила с федеральным экспертом и медиками региона 07.03.2024, 17:090 Великолучанин несколько раз попался пьяным за рулем и лишился автомобиля 07.03.2024, 17:000 Наталья Юрченко о важности инициативы от граждан и благоустройстве округа №8
07.03.2024, 16:580 Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы из-за поддержки РФ 07.03.2024, 16:510 Сотрудниц Псковского гарнизонного госпиталя поздравили общественники 07.03.2024, 16:430 Съемки гастрономического путеводителя завершает Ника Ганич в Псковской области 07.03.2024, 16:350 Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл «Акрон-2» в товарищеском матче в Крымске
07.03.2024, 16:230 Концерты и квесты пройдут в торговых центрах и аквапарке Пскова на праздничных выходных 07.03.2024, 16:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 марта 07.03.2024, 15:410 Эксперты ВТБ: Рынок автокредитов в феврале установил рекорд 07.03.2024, 15:401 У политики не женское лицо
07.03.2024, 15:260 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о работе в депутатском округе и деятельности «Женского движения». ВИДЕО 07.03.2024, 15:170 «Ростелеком»: 70% операторов горячих линий и техподдержки — женщины 07.03.2024, 15:160 Мужчину в Пскове подозревают в избиении соседа табуретом до смерти 07.03.2024, 15:140 «Три мудреца»: У политики в России не женское лицо? ВИДЕО
07.03.2024, 15:001 Михаил Ведерников встретился с медиками и пациентками Псковского перинатального центра 07.03.2024, 14:500 Места Мастера: у псковичей подскочил интерес к локациям из романа Булгакова 07.03.2024, 14:401 В 2023 году 14% новых бизнесов в Северо-Западном федеральном округе регистрировали люди до 25 лет 07.03.2024, 14:300 Великолукскому драматическому театру исполняется 105 лет
07.03.2024, 14:280 Новое отделение профилактики городской поликлиники открылось в Пскове 07.03.2024, 14:200 McDonalds в Японии намерен выпустить линию духов с ароматом картофеля фри 07.03.2024, 14:100 Документы доверенного лица кандидата от КПРФ Сергея Матвеева исправили, он участвует в дебатах - Илья Стрелков 07.03.2024, 13:590 Ситуация с паводком в Псковском районе стабилизируется
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru