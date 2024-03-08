Александр Козловский: Неповторимая внутренняя сила женщин России вызывает восхищение

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале поздравил женщин с Международным женским днём.

«Дорогие жительницы Псковской области! От всего сердца поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздником – Международным женским днём! Красота, неповторимая внутренняя сила женщин России, воля и стремление сделать этот мир лучше, способность создавать домашний уют, всецело отдавать себя воспитанию детей, заботе о близких и при этом быть успешной – всё это вызывает восхищение!» - подчеркнул он.