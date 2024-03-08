Сергей Вострецов: Пусть в глазах женщин чаще искрятся радость и счастье

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале поздравил женщин с Международным женским днем.

«Дорогие женщины, наши любимые бабушки, мамы, девушки! От всего Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днем! Вы самые красивые, самые добрые. 8 марта — самый весенний, самый нежный, самый женственный праздник. В этот день прекрасная половина человечества расцветает от улыбок, поздравлений и комплиментов. Женщинам приятно чувствовать себя героинями дня и получать подарки, а мужчинам доставляет радость поздравлять любимых и дорогих женщин с наступлением весны. Сегодня у меня есть уникальная возможность обратиться с поздравлениями сразу ко всем женщинам России — представительницам большей и лучшей половины нашей страны. Пусть ваши лица всегда освещает радость, а в ваших семьях царят благополучие и счастье!» - отметил он.