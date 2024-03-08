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Общество

Героя России Алексея Ширяева вспоминают в псковском управлении ФСИН

08.03.2024 17:20|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 8 марта, исполнилось 24 года со дня гибели инструктора отдела специального назначения управления исполнения наказаний по Псковской области Минюста РФ младшего лейтенанта внутренней службы Алексея Ширяева во время второй чеченской кампании при штурме села Комсомольское.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, памятные мероприятия начались у школы № 12, в которой учился Алексей Ширяев. У памятной плиты, установленной на фасаде учебного заведения, встретились руководство УФСИН России по Псковской области, администрации школы, сослуживцы, друзья, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» центра «Патриот». Собравшиеся возложили цветы к портрету Героя, высеченному на мемориальной доске, почтив его память.

Начальник регионального УФСИН обратился к юным «зубрятам», поблагодарил за активное участие в военно-патриотическом движении и вручил ребятам благодарности.

По традиции в этот день посетили и могилу Алексея Ширяева в деревне Писковичи Псковского района, где сын участника той роковой командировки, ветерана спецназа «Зубр» Андрея Тюрина – Степан Тюрин прочитал собственное сочинение о трагических событиях марта 2000 года и подвиге Героя России Ширяева, которое на Всероссийском уровне вошло в число победителей конкурса патриотических произведений. В знак памяти и уважения к Герою была объявлена минута молчания.

Напомним, Алексей Ширяев с 1993 года служил в отряде специального назначения управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел (затем — Министерства юстиции) по Псковской области: бойцом штурмовой группы, затем — инструктором отдела. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. 8 марта 2000 года, действуя в составе штурмовой группы, уничтожил два пулемётных расчёта боевиков. Прикрывая отход боевых товарищей, накрыл своим телом брошенную боевиками гранату и был смертельно ранен.

Ценой собственной жизни он доказал преданность Родине и воинскому долгу, подчеркнули в ведомстве.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу указом президента Российской Федерации года младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, а имя навечно вписано в историю УФСИН России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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