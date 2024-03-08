Общество

Почетными грамотами и благодарностями наградили сотрудниц СК России в Пскове

Торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, состоялось в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области под председательством руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Петра Крупени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Руководитель управления поздравил сотрудниц следственного управления, отметив, что с женщинами связаны вечные и незыблемые ценности: материнство, семья, любовь, верность и уют родного дома. Женщины регионального следственного управления работают с несовершеннолетними, общаются с общественностью, занимаются психологическим сопровождением следствия, финансовой деятельностью, организуют культурные мероприятия. Они вносят значительный вклад в создание репутации ведомства. Благодаря своей настойчивости, грамотному и порой неординарному подходу к делу женщины стоят на страже законности.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения сотрудниц, достигших наилучших результатов в работе, почетными грамотами и благодарностями.