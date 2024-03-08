Общество

Золотую свадьбу отпраздновали в Дно

Пожилую пару, отметившую золотую свадьбу, чествовали в администрации Дновского района в преддверии 8 марта, сообщает региональный комитет юстиции.

Фотографии: комитет юстиции Псковской области

Юрий и Наталья Васильевы отметили 50-летие со дня заключения брака 9 февраля. Оба – уроженцы Дновского района, трудовую жизнь связали с железной дорогой, пишет «МК в Пскове».

Они стали первой супружеской парой в Дновском районе, которая получила памятную юбилейную медаль «50 лет совместной жизни».

В комитете юстиции раскрыли секрет семейной жизни супругов Васильевых: «Любите, прощайте, понимайте, не обижайтесь и всё будет хорошо!»