Общество

Первый зампрокурора Псковской области проведет прием граждан в Красногородске

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Константин Мозеров проведет личный прием граждан в Красногородске 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Константин Мозеров. Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Прием граждан начнется с 14.00 в здании прокуратуры Красногородского района (улица Набережная, 41).

«Для встречи с первым заместителем прокурора области необходимо подойти к указанному времени в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу», - отметили в ведомстве.

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Напомним, Константин Мозеров был назначен первым заместителем прокурора Псковской области 22 сентября 2023 года.