Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
поездки со скидкой с картой «Мир»
Крутые яйца Миссия «Пингвин»
2024 вызовы и угрозы
новый дом «ТЭЦ на Великой»
«Метражи» инвестиции в недвижимость
Парковка в зеленой зоне
молодежь профсоюза
про опоздания на работу
 
 
 
ещё Общество 08.03.2024 10:201 Назван средний возраст женщин в Псковской области 08.03.2024 21:400 Нанопластик в сосудах вызывает инфаркты и инсульты, заявили ученые 08.03.2024 21:200 Первый зампрокурора Псковской области проведет прием граждан в Красногородске 08.03.2024 20:280 Приуроченные к 8 Марта торжественные мероприятия прошли в ОМВД России по Псковскому району 08.03.2024 20:000 Золотую свадьбу отпраздновали в Дно 08.03.2024 19:400 Эндокринолог назвала четыре способа сбросить вес без усилий
 
 
 
Самое популярное 05.03.2024 09:341 Девушка выжила при падении с девятого этажа в Пскове 03.03.2024 11:150 Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области 06.03.2024 14:040 Заслуженного врача-хирурга насмерть сбил автомобиль в Пустошке 05.03.2024 08:483 Интерактив: Едва не утонул 01.03.2024 11:292 Работы по строительству Северного обхода ведут в районе псковской деревни Уграда
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Первый зампрокурора Псковской области проведет прием граждан в Красногородске

08.03.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Константин Мозеров проведет личный прием граждан в Красногородске 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Константин Мозеров. Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Прием граждан начнется с 14.00 в здании прокуратуры Красногородского района (улица Набережная, 41).

«Для встречи с первым заместителем прокурора области необходимо подойти к указанному времени в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу», - отметили в ведомстве.

Напомним, Константин Мозеров был назначен первым заместителем прокурора Псковской области 22 сентября 2023 года.

Теги: #прокуратура псковской области #Красногородский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Осталось две недели до выборов президента. Как вы планируете проголосовать: дистанционно или на избирательном участке?
В опросе приняло участие 182 человека
08.03.2024, 21:400 Нанопластик в сосудах вызывает инфаркты и инсульты, заявили ученые 08.03.2024, 21:200 Первый зампрокурора Псковской области проведет прием граждан в Красногородске 08.03.2024, 21:000 Самый большой в мире ягодный торт весом 623,7 кг приготовили в Сочи 08.03.2024, 20:400 В Счетной палате отметили улучшение ситуации с незавершенным строительством в РФ
08.03.2024, 20:280 Приуроченные к 8 Марта торжественные мероприятия прошли в ОМВД России по Псковскому району 08.03.2024, 20:210 Книжку-путешествие по заповеднику планируют выпустить в «Михайловском» ко дню рождения Пушкина 08.03.2024, 20:200 Расчлененное тело нашли в спортивной сумке в Ленобласти 08.03.2024, 20:000 Золотую свадьбу отпраздновали в Дно
08.03.2024, 19:400 Эндокринолог назвала четыре способа сбросить вес без усилий 08.03.2024, 19:200 Росгвардейцы поздравили сотрудниц, охраняющих общественный порядок в Пскове 08.03.2024, 19:000 «Подстрочник» с Мариной Николаевой: о юбилейном Фестивале русской музыки. ВИДЕО 08.03.2024, 18:400 До +6 градусов ожидается в Псковской области 9 марта
08.03.2024, 18:200 Акцию «Цветы для автоледи» провели сотрудники ГИБДД в Великолукском районе 08.03.2024, 18:010 Наталья Федорова поделилась итогами мониторинга ситуации по паводку в Псковском районе 08.03.2024, 18:000 Работа «Детской филармонии» в Пскове носит сессионный характер - Марина Николаева 08.03.2024, 17:400 Почетными грамотами и благодарностями наградили сотрудниц СК России в Пскове
08.03.2024, 17:200 Героя России Алексея Ширяева вспоминают в псковском управлении ФСИН 08.03.2024, 17:000 Открытки с афишами Фестиваля русской музыки хотят создать организаторы 08.03.2024, 16:400 Псковские росгвардейцы поздравили с праздником вдов и матерей погибших боевых товарищей 08.03.2024, 16:200 В Индии запустят летающее такси
08.03.2024, 16:000 Ансамбль «Псков» подготовит новую программу для Фестиваля русской музыки 08.03.2024, 15:410 Посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня 08.03.2024, 15:400 Комету PanSTARRS вблизи звезды Унук Альхайя запечатлел псковский астроном-любитель 08.03.2024, 15:200 Сергей Вострецов: Пусть в глазах женщин чаще искрятся радость и счастье
08.03.2024, 15:000 Сразу три мероприятия Фестиваля русской музыки состоятся в Пскове 19 марта 08.03.2024, 14:403 Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта 08.03.2024, 14:200 Александр Козловский: Неповторимая внутренняя сила женщин России вызывает восхищение 08.03.2024, 14:000 Фестиваль русской музыки в Пскове не мог обойти три грандиозных юбилея – Марина Николаева
08.03.2024, 13:500 «Прессинг»: Журналистика фактов vs Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы. ВИДЕО 08.03.2024, 13:400 Фестиваль духовной музыки планируют организовать в Пскове 08.03.2024, 13:200 Главе областного Красного Креста вручили благодарность псковского омбудсмена 08.03.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о 50-м Фестивале русской музыки
08.03.2024, 13:000 К прилёту скворцов готовятся в Псково-Печерском монастыре 08.03.2024, 12:571 Неизвестный убирает свалку на крыше пристройки к зданию общежития в Пскове 08.03.2024, 12:440 Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится на выходных 08.03.2024, 12:420 Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны
08.03.2024, 12:234 Фашистскую свастику рядом с историческим факультетом ПсковГУ закрасили спустя 10 лет 08.03.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Журналистика фактов vs Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы 08.03.2024, 11:410 Борис Елкин: Женщины – стержень семьи, олицетворение заботы и поддержки 08.03.2024, 11:202 Путин помиловал 52 осужденные женщины
08.03.2024, 11:000 О 50-м Фестивале русской музыки расскажет директор Псковской филармонии Марина Николаева в эфире «ПЛН FM» 08.03.2024, 10:400 Дмитрий Шахов вручил благодарности работникам областной прокуратуры 08.03.2024, 10:201 Назван средний возраст женщин в Псковской области 08.03.2024, 10:000 Александр Котов: Традиционные ценности – жизнь, дети, любовь и семья неотделимы от женского бытия
08.03.2024, 09:590 В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы 08.03.2024, 09:580 «Прессинг»: Журналистика фактов vs Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы 08.03.2024, 09:570 Михаил Ведерников: Трепетное отношение к женщинам всегда было характерно для Псковской области 08.03.2024, 09:400 Почти миллиона рублей лишился порхович после общения с мошенником
08.03.2024, 09:200 Определены даты ярмарки «Виноград» и фестиваля «Наливное яблочко» в Пскове 08.03.2024, 09:000 Международный женский день отмечают в России 07.03.2024, 22:002 Энерготерапевт назвала необычную причину трудностей в контакте с коллегами  07.03.2024, 21:401 Научиться готовить блины приглашают псковичей в музей-усадьбу народа сето
07.03.2024, 21:300 Поздравительный ролик подготовили псковские полицейские к 8 марта. ВИДЕО 07.03.2024, 21:200 Весеннего настроения пожелали женщинам в Псковском филиале университета ФСИН 07.03.2024, 21:000 Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла почти на 8% за два месяца 07.03.2024, 20:400 Транспортные полицейские поздравили псковичек с 8 марта
07.03.2024, 20:300 Торжественное мероприятие в преддверии 8 марта состоялось в региональном УМВД 07.03.2024, 20:260 «Голубые молнии» выступили с концертом для псковичек 07.03.2024, 20:200 Псковский суд наказал петербурженку за растрату средств на ремонт квартиры 07.03.2024, 20:000 Концерт «Сопротивление хаосу» в честь советской пианистки Марии Юдиной пройдет в Пскове
07.03.2024, 19:400 Сотрудники псковского управления Росгвардии стали участниками сбора по подготовке снайперов 07.03.2024, 19:201 Пскович подозревается в незаконной регистрации группы иностранцев 07.03.2024, 19:100 Лучшие образцы любовной лирики прозвучат в концерте в пушкинском Тригорском 8 марта 07.03.2024, 19:000 Турнир по футзалу завершился в псковском УФСИН
07.03.2024, 18:450 Детская филармония выступит с отчетным концертом в Пскове 29 марта 07.03.2024, 18:270 Сотрудниц ведомства поздравили в псковском управлении Росгвардии 07.03.2024, 18:150 Многотомник «Солдаты Победы» переведут в онлайн-формат 07.03.2024, 18:002 В Пскове стартовала акция МВД России «Цветы для автоледи»
07.03.2024, 17:500 Капитальный ремонт Дубишенского сельского клуба завершат в Дедовичском районе 07.03.2024, 17:400 Воспитывающую 40 детей семью поздравили псковские полицейские с 8 Марта 07.03.2024, 17:310 Швеция вступила в НАТО 07.03.2024, 17:300 Псковские каратисты приняли участие в двух выездных турнирах
07.03.2024, 17:260 Свыше 200 сотрудников организаций и предприятий наградили в Островском районе 07.03.2024, 17:200 О вреде наркотиков рассказали полицейские в Дно 07.03.2024, 17:190 Петербурженку задержали за сбыт наркотиков в Пскове 07.03.2024, 17:110 Оказание медпомощи детям по травматологическому профилю Вера Емельянова обсудила с федеральным экспертом и медиками региона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru