Общество

Росгвардейцы поздравили сотрудниц, охраняющих общественный порядок в Пскове

Сотрудниц отдела вневедомственной охраны Росгвардии, которые несут службу по обеспечению общественного порядка и безопасности на охраняемых ведомством объектах в Пскове, поздравили с Международным женским днем 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Коллеги вручили девушкам-росгвардейцам цветы и пожелали здоровья, счастья и успехов в службе.

Сотрудницы отдела вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают порядок и безопасность в музеях и целом ряде государственных организаций, добавили в ведомстве.