Общество

Эндокринолог назвала четыре способа сбросить вес без усилий

Сбросить лишние килограммы можно без жестких диет и изнурительных занятий спортом, просто изменив пищевое поведение и образ жизни, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. В интервью радио Sputnik она перечислила способы «ленивого» похудения. Прежде всего надо обратить внимание на количество воды в рационе, советует врач.

Фото: ru.freepik / @kamranaydinov

«Мы в принципе воду не допиваем. И потом у нас есть такое ухищрение – пойти попить чаю и при этом съесть что-нибудь, в результате мы все время «подбрасываем» себе лишние калории. Надо научиться пить воду между приемами пищи. Когда еще не пришло время есть, потому что прошло меньше трех часов (после предыдущего приема пищи – ред.), а вроде как хочется, возможно, вам на самом деле хочется пить. Просто нет такой привычки. Если вы начнете это делать, то совершенно спокойно сможете проводить три и более часов без пищи», – сказала Зухра Павлова.

Обязательно надо включать в рацион горячие супы, продолжила врач.

«Очень важно есть супы, особенно если эти супы горячие, тем более в холодное время года. Их нельзя съесть быстро, а тот промежуток времени, который вы тратите на употребление горячих блюд, дает возможность выработаться гормонам насыщения, того же глюкагоноподобного пептида. Ваш мозг просигнализирует, что еды достаточно, и вы будете наедаться меньшим количеством пищи», – объяснила Зухра Павлова.

По ее словам, снизить вес помогает также правильное пережевывание пищи. «Нужно тщательно пережевывать пищу – до состояния, когда невозможно разобрать, что это за еда. Все должно превратиться в суспензию. Часто предлагают все перемалывать в пюре блендером. Нет, мы не можем переложить процесс жевания на блендер, он должен протекать в организме. Во-первых, это занимает время, во-вторых, это занимает энергию, в-третьих, за это время выработаются необходимые ферменты и гормоны, в-четвертых, из этой пищи потом организм может усвоить все, что необходимо, и будет наедаться меньшим количеством еды, а нутриентная ценность пищи будет больше», – добавила Зухра Павлова.

Кроме того, эндокринолог рекомендует обратить внимание на режим сна.

«Человек, который ложится спать поздно, после полуночи, всегда будет иметь проблемы с лишним весом, даже если он старается есть меньше. Ему в принципе тяжело это будет делать, потому что ему придется как-то сохранять бодрость в течение дня при желании спать (из-за дефицита сна – ред.), для этого ему придется что-то пить и есть, и вода в этом плане будет помогать значительно меньше, чем сладости, вкусности, какие-то стимулирующие вещества, энергетики, кофе. А все это имеет свои калории, иногда избыточные, и только на одном этом можно набрать вес», – отметила Зухра Павлова.

Регулярно пить воду, есть горячие супы, тщательно пережевывать пищу и раньше ложиться спать – это самые простые способы «лениво» похудеть, подытожила она.