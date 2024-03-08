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Общество

Две семьи представляют Псковскую область в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

09.03.2024 21:42|ПсковКомментариев: 0

Первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», собравший 156 семейных команд из всех регионов Северо-Западного федерального округа. Мероприятие, которое проходит в Год семьи, продлится до 10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Фото здесь и далее: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Встреча семей прошла в праздничной атмосфере на площадке конгрессно-выставочного центра Экспофорум.

«Семья – основа нашего общества, залог процветания страны. Поддержка семьи, материнства и детства была и остается безусловным приоритетом государственной политики. Семья – источник вдохновения, поддержка, опора. Именно в кругу близких и родных мы получаем внимание, заботу. От того, насколько доброжелательной и уважительной будет атмосфера внутри семьи, зависит благополучие страны в целом. Конкурс «Это у нас семейное» – прекрасный проект, цель которого – развитие таких ценностей, как преемственность поколений, уважение к старшим, к традициям. Желаю каждой семье достойно проявить свои лучшие качества, а всех представительниц прекрасного пола поздравляю с Международным женским днем!» – отметила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Семейные команды, которым предстоит побороться за право выйти в финал, оказались очень разными: у каждой есть свои ценности и традиции.

 

«Мы открываем этап окружных полуфиналов конкурса "Это у нас семейное". Для участников и организаторов сегодня – важный и ответственный день, ведь мероприятие, объединяющее столько участников от 5 до 83 лет, мы проводим впервые. В семейных командах – малыши, родители, бабушки и дедушки, даже прабабушки и прадедушки. Среди участников полуфинала Северо-Западного федерального округа – жители не только крупных городов, но и поселков, совсем маленьких деревень. Например, из карельских сел Толвуя и Шелтозеро с населением менее 1 тысячи человек, деревни Ждани Псковской области, где живет всего 200 человек. 145 участников мечтают построить дом, 103 – отправиться в путешествие. Уверен, что у каждой семьи есть ценности и традиции, которые помогут им на пути к победе», – заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

В полуфинале принимают участие 815 человек, среди них: дети (308), родители (268), бабушки дедушки (187), другие близкие родственники (45), прабабушки и прадедушки (7). В среднем возраст бабушек и дедушек составляет 65 лет, родителей – 40, детей – 12, родственников – 30, прабабушек и прадедушек – 77. В очных полуфиналах участвуют семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек. Остальные представители семейных команд поддерживают родственников дома.

9 марта семьи пройдут оценочные испытания. Среди них творческие, интеллектуальные и спортивные состязания. Командам предстоит продемонстрировать не только знания, умения, эрудицию каждого члена семьи по отдельности, но и командность, умение взаимодействовать, договариваться и понимать друг друга. К оценочным мероприятиям привлечены эксперты, обученные по специально разработанной единой методологии с привлечением психологов и других профильных специалистов.

10 марта станет большим образовательным днем. С участниками встретятся звездные гости и члены Наблюдательного совета – заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию, член Общественной палаты РФ Наталья Агре и прима-балерина Нина Змиевец. Кроме того, партнеры проведут для них познавательные лекции и творческие мастер-классы. В конце дня состоится концертная программа и будут объявлены финалисты.

В рамках полуфинала конкурса пройдет специальный трек конкурса – «Родные-Любимые», организатором которого выступает Движение Первых. Его участники – семейные сообщества из СЗФО – представят свои проекты экспертному жюри.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», ООО «Институт современной психологии и родологии», бренд «Алексеевское» (входит в ГК «Ренна»), Добро.ру, а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Источник: Псковская Лента Новостей
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