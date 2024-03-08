Общество

С заходом солнца мусульмане встретят Рамадан

В воскресенье с заходом солнца мусульмане встретят в мечетях начало священного исламского месяца Рамадан. На протяжении ближайших 30 дней от рассвета до заката они должны воздерживаться от еды и питья.

Мусульмане верят, что любое благодеяние в этом месяце воздается в 700 раз больше, чем в другом, так же и грехи, совершенные во время Рамадана, превышают совершенные в другое время. В последние дни поста мусульманам положено раздавать очистительную милостыню, что обязательно для каждого мусульманина, который не испытывает нужду, пишет «Интерфакс».

Помимо времени духовного очищения и совершенствования, рамадан для мусульманина - это всегда память об откровении, когда в ночь на 27-е число священного месяца пророку Мухаммеду началось ниспослание Корана.

Окончание Рамадана знаменует Ураза-байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он приходится на 10 апреля.