Общество

Врач рассказал о вреде непреднамеренного вечернего сна

Заснул на полчаса в неудобной позе вечером, а ночью сон как рукой сняло – с такой ситуацией многие сталкивались хотя бы раз в жизни. Даже десятиминутный сон может дать заряд бодрости на несколько часов, отметил доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов.

Фото: freepik.com

«Вечернее непреднамеренное засыпание может перебить ночной сон. Этого нельзя допускать. Часто бывает так, что пенсионер поужинал, подремал, а потом заснуть не может. Или человек устал после работы, вечером телевизор посмотрел, задремал, потом пошел в постель – сон исчез. Как дневной сон освежает – человек может 10-15 минут поспать и получить запас бодрости на несколько часов – так же можно и вечером перебить сон», – пояснил Роман Бузунов.

Особенно вредно дремать по вечерам людям с определенной формой бессонницы, продолжил сомнолог.

«У пациентов с бессонницей такое каждый день происходит: человек мучительно хочет спать, допустим, в девять вечера, а ему надо ложиться в одиннадцать, но когда к одиннадцати время приближается, сон как рукой снимает. Это так называемая условно-рефлекторная модель развития бессонницы, когда у человека формируется рефлекс боязни не заснуть. Сама подготовка ко сну вызывает у него стресс, а постель ассоциируется с бессонницей», – приводит слова Бузунова радио Sputnik.

По мнению специалиста, самый эффективный способ справиться с такой проблемой – создать дефицит сна.

«Это техника ограничения сна, то есть время пребывания в постели строго ограничено, и до того ложиться нельзя, как бы ни хотелось спать. Создается дефицит сна, и даже если у человека сработает рефлекс боязни не заснуть, он все равно заснет. То есть нельзя спать в неподходящее время, даже если очень захотелось», – уточнил Роман Бузунов.

Чтобы побороть вечернюю сонливость и избежать "непреднамеренного" засыпания, нужно заниматься рутинными домашними делами, рекомендует сомнолог.

«Если днем сонливость, значит, нужно дать себе психическую или физическую активность. Если вечером – тоже активность, но низкоуровневую: погладить, уборку сделать, бумажки какие-нибудь перебирать. Компьютер или смартфон – нежелательно, потому что серфинг – это всегда принятие решений, это выбор, мозг начинает напрягаться. Если есть возможность, поможет прогулка. Важно не принимать полугоризонтальное положение», – заключил Роман Бузунов.