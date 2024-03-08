Общество

Мошенники стали просить жертв показать трансляцию экрана смартфона

Киберпреступники разработали новую схему, позволяющую отнять средства у граждан. Как она работает, рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Мошенники, действуя в паре, звонят на номер потенциальной жертвы, используя логотипы известных банков, и просят включить демонстрацию экрана во время обновления мобильного приложения - якобы это нужно для улучшения работы, пишет «Прайм».

Они не используют сложные технические решения: функция записи экрана есть практически в каждом смартфоне. По словам эксперта, это позволяет злоумышленнику получить информацию, которая потенциально может позволить завладеть доступом к личному кабинету и деньгам жертвы.

«Речь идет о психологических уловках, методах социальной инженерии, манипулировании страхом потерять средства. Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение», - отмечает Магомедов. Специалисты по кибербезу регулярно инструктируют граждан, как избежать уловок, но доверчивые люди все равно добровольно расстаются с деньгами.

Важно запомнить, что сотрудники банковских организаций не звонят клиентам через мессенджеры и, конечно, не используют режим видеозвонков. Они никогда не просят назвать пин-код карты или коды из смс-сообщений, перевести деньги на другие счета и тем более включить демонстрацию экрана. Все эти действия - типичные признаки мошенничества, заключил специалист.