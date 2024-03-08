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Общество

Следователи призвали псковичей поговорить с детьми о правилах поведения с незнакомцами

10.03.2024 20:51|ПсковКомментариев: 0

Изучить с детьми правила безопасного поведения на улице призывает граждан следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, ребенку навсегда нужно усвоить «правила четырех "не"».

Фото: freepik 

«С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять самое правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником. Для этого нужно ребенку навсегда усвоить "Правила четырех "не"», - отметили следователи. 

«Правила четырех "не"» включают: 

  • не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом;
  • не заходи с ними в лифт или подъезд;
  • не садись в машину к незнакомцам;
  • не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не знает сам ребенок, подчеркнули в управлении. 

«Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: "Я его не знаю!"» - пояснили следователи. 

В ведомстве привели правила, которые помогут избежать трагедии и обезопасят ребенка: 

  1. Если ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, нужно придумать вместе с ним постоянный и наиболее безопасный маршрут, договориться с ребенком о том, что он постоянно будет ходить именно этой дорогой.
  2. Нужно научить ребенка беречь ключи и рассказать ему, что делать, если он их потеряет. Выходя из дома, ребенок должен проверять, взял ли он ключ с собой.
  3. Стоит оговорить границы окрестностей, в которых ребенок может гулять.
  4. Необходимо сформировать у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда оставался без присмотра.
  5. Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и телефон. Это поможет ему добраться до дома, если он потерялся. 
  6. Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, противопожарную службу и скорую помощь.

«Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к полицейскому», - заключили в ведомстве. 

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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