Общество

Скончалась ведущая «Голубого огонька» Светлана Моргунова

Умерла народная артистка России, диктор центрального телевидения СССР, ведущая «Голубого огонька» и программы «Утренняя почта» Светлана Моргунова. Ей было 84 года.

По информации Telegram-канала Shot, Моргунова скончалась 10 марта у себя дома, всего через три дня после собственного дня рождения. По словам еë помощницы, серьëзных хронических заболеваний у Моргуновой не было, причиной смерти стала остановка сердца. Точные причины будут устанавливаться.

С 1960-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР. В 2000 году ей было присвоено звание народной артистки России.