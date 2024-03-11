Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Президентская кампания на финишной прямой и прогрессивное налогообложение.

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Три для до старта голосования, последний день для регистрации на ДЭГ – финишная прямая президентской кампании.
- Достаточно ли общественного наблюдения, чтобы обеспечить легитимность выборов?
- Путин предложил увеличить налоговую нагрузку на людей с более высокими доходами — не уйдут ли они «в тень»?
- Паводок в регионе: ситуация была острой, теперь стабилизировалась.
- Полвека на псковской сцене – программа юбилейного Фестиваля русской музыки будет насыщенной.
- С 1 апреля на 7,5% подрастут социальные пенсии.
- ТОСы подали документы на региональный конкурс – кому повезет?
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.
Трансляция завершена.