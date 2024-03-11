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Общество

Сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья, рассказала диетолог

11.03.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Чем опасно переедание блинов и сколько их можно съесть за Масленицу, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

«Блины – это мягкое, сдобное тесто, переваривание которого требует очень больших затрат энергии и большого количества ферментов. Это еще и обжаренное тесто, а любая корочка приводит к низкоактивному воспалению в кишечнике. К тому же в блинах практически нет клетчатки, а это очень плохо для кишечника. Слишком много масла – тоже нехорошо. А блины жирные, они жарятся на масле. При их переедании может быть тяжесть в животе, отрыжка, дискомфорт, даже острые боли. Можно даже попасть на операционный стол с кишечной непроходимостью», – предупредила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

Диетолог уточнила, сколько блинов можно позволить себе в Масленицу и как лучше употреблять это блюдо.

«Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. При этом их надо употреблять чуть остывшими, потому что горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть. Если тесто очень теплое и очень сдобное, оно тяжело переваривается, потому что сразу собирается в липкий комок, который организму сложно расщепить. Другой важный момент: чтобы получить удовольствие и чувство сытости, надо есть блины с начинкой, например, овощной, потому что какая-то клетчатка нужна обязательно»,  – посоветовала Ирина Бережная.

При переедании блинов рекомендуются неспешные прогулки на свежем воздухе, добавила врач.

«Если вы переели, можно погулять, но очень медленным шагом, без всяких физических нагрузок. Просто походить, подвигаться, подышать воздухом. Это улучшит переваривание, и микробиота будет себя чувствовать лучше», – сказала Ирина Бережная.

В случае, если после употребления блинов вы испытываете выраженный дискомфорт в животе, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, заключила она.

Теги: #масленица #блины
Источник: Псковская Лента Новостей
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