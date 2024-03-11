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Общество

Как отсутствие матери может сказаться на дочери, объяснила психолог

11.03.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Дочь, брошенная матерью в сознательном возрасте, будет стремиться найти защиту. Об этом заявила доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова.

«Девочка, брошенная мамой, может быть непохожа на нее характером, поскольку мамы не было и нет рядом с ней в качестве примера для подражания. При этом отдельные черты ее характера могут быть схожими с материнскими, как усвоенные бессознательно на генетическом уровне», — цитирует ее RuNews24.

По словам психолога, у девочки, выросшей без матери, может возникнуть сильная обида, которая подпитывается ею постоянно, накладывая на ее характер определенный акцент. Может произойти перенос обиды на окружающих, подспудное требование от социума обязательств по восполнению этой потери, а как следствие — «тяжелый характер». Возможно нарушение самооценки, но тут многое зависит от замещающей семьи.

«Если мама оставила девочку, когда та была маленькой, то это, скорее всего, никак не повлияет на ее будущую профессиональную карьеру. А если она осталась без матери в подростковом возрасте, то может сознательно доказывать самой себе, что она на многое способна. Такая мотивация способна привести к карьерному росту», — полагает собеседница издания.

Светлана Бетанова добавила, что девочка, брошенная матерью в сознательном возрасте, будет стремиться найти защиту, создать прочные отношения с будущей свекровью или, наоборот, всячески уклоняться от общения со старшими женщинами, не признавая их авторитет. Это может проявляться не только в личной жизни, но и в ходе учебной и трудовой деятельности.

«Как помочь девочке в этом случае? Необходимо как можно раньше найти ей приемную семью. Самой девочке в ходе взросления и саморазвития нужно стараться не застревать на обдумывании разных вариантов ответов на вопрос: почему мама от меня отказалась? Такое самотравмирование не приведет к правильному выходу из ситуации, эта ситуация всю жизнь будет ее в той или иной степени тревожить. Снизить градус душевных мук может самовнушение, аутотренинги, развитие умения видеть счастливые минуты в настоящем. Не стоит тревожить прошлое, которое не изменить», — рекомендует спикер.

Источник: Псковская Лента Новостей
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