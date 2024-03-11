Общество

Как псковские ВИПы поздравляли женщин с 8 марта

Международный женский день – удивительное время. В предпраздничные дни чего только не происходит – феминистки ведут активный политпросвет, при этом мужчины продолжают благодарить своих «хранительниц очага» и восхвалять «слабый пол». Что в этот праздничный весенний день постили в социальных сетях псковские ВИПы? Давайте посмотрим.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своих соцсетях опубликовал традиционное видеопоздравление. Он пожелал всем мамам, женам, дочерям и бабушкам, чтобы в их домах всегда царили гармония и благополучие.

«Поздравляю со светлым весенним праздником – Международным женским днём! Пусть этот день запомнится вам ярким, тёплым, весенним праздником. Счастья вам и любви!» - написал глава региона в соцсетях.

Глава города Борис Елкин в праздничном посте напомнил, что женщины - стержень семьи, олицетворение заботы и поддержки, уюта и гармонии.

«Вы - символ красоты и нежности, мудрости и силы. Вы – источник жизни, вдохновения и мотивации. Спасибо за тепло и доброту, которые вы дарите миру! Пусть ваши сердца будут наполнены любовью, а душа светится счастьем. Все самое лучшее для вас!» - пожелал Борис Елкин.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поздравил «прекрасную половину человечества» музыкальным подарком. На своей странице он опубликовал видео, где на гитаре исполнил композицию «Эй, красотка» рок-музыканта Владимира Кузьмина.

«Любви и мира! Добра и уюта в домах! Крепкого здоровья и пусть сбываются мечты! С праздником!» - написал Юрий Сорокин в своем посте.

С праздником всех девушек, мам, бабушек и, конечно, тещ поздравил и лидер фракции «Новые люди» в областном Собрании депутатов Андрей Маковский. В своих соцсетях он опубликовал фото с сыном и букетом тюльпанов.

«Счастья, любви и прекрасного настроения вам в этот замечательный праздник!» - пожелал депутат.

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак, чтобы поздравить женщин перешел от слов к делу. В соцсетях он опубликовал фото, где зафиксировал, как вместе с новоиспеченным справедливороссом Станиславом Оссовским раздает цветы псковичкам на улице.

«Милые дамы, поздравляю с праздником вас. Любви, заботы и весеннего настроения вам желаю от всех мужчин», - подписал фото Олег Брячак.

Удивительно, но аналогичным образом поздравить горожанок решил и координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Цвет тюльпанов он выбрал другой, хотя, казалось бы, нужно было дарить желтые – в цветовой гамме логотипа партии. Но, вероятно, все желтые цветы к тому моменту уже скупили эсеры.

«Дорогие и милые женщины, поздравляю с Международным женским днем! Пусть весеннее настроение сопровождает вас повсюду, заряжая своим теплом и энергией окружающих. Будьте очаровательными и непосредственными, любимыми и просто счастливыми!» - написал депутат «Вконтакте».

Заместитель председателя Псковского регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) * в своих соцсетях рассказал о событиях 8 марта 1917 года и опубликовал несколько фото из хроник того времени.

«Женщины в борьбе за свои политические права и демократические свободы для всей страны», - написал политик под постом с фотографиями.

Весенней электронной открыткой поздравил женщин с праздником первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко и пожелал женщинам большого счастья, благополучия, здоровья и любви.

Такой же метод для поздравления выбрал и глава Островского района Дмитрий Быстров. Он пожелал женщинам «любить и быть любимыми».

«Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых, радостных, ярких дней. Пусть вам сторицей возвращается то добро, тепло и забота, которыми вы окружаете и радуете нас. Бабушки и мамы, сестры, дочери, подруги, коллеги: удивительные, неповторимые, обаятельные – будьте счастливы!» - пожалел глава Островского района.

Судя по постам, большинство мужчин воспринимает праздник, как день весны, нежности, цветов и улыбок. Немногие вспомнили о том, что Международный женский день – это, прежде всего, день солидарности женщин в борьбе за свои права. Однако справедливо будет отметить, что хоть риторики о том, что женщины – это исключительно хранительницы очага, украшение общества и матери, в поздравлениях от политиков хватает, ее стало значительно меньше. В большинстве поздравления теперь носят нейтральный характер и включают в себя пожелания счастья, здоровья и радости.

Ксения Журавкова



* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.