Общество

БПЛА атаковали объект ТЭК в промзоне в Нижегородской области

Беспилотники утром во вторник атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, на одной из установок по переработке нефти возник пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, развернут оперативный штаб.

Ранее «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сообщил о приостановке работы технологической установки в Кстово «в связи с инцидентом». В компании заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима и «удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов».

Это не первая с начала суток атака украинских БПЛА, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, налетам БПЛА подверглись Белгородская, Тульская, Воронежская и Орловская области.

На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.

В Раменском городском округе Подмосковья пресекли атаку дрона, направлявшегося к столице.

В Минобороны позднее сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 25 украинских БПЛА. Два беспилотника перехвачены и уничтожены над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, одиннадцать над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской областью.