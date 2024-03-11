Общество

«Дневной дозор»: Опасаетесь ли вы прилета вражеских дронов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Опасаетесь ли вы прилета вражеских дронов?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На минувших выходных средства массовой информации сообщили об очередном налёте дронов. В этот раз целью вражеских беспилотников стали регионы Северо-Запада. Некоторое время спустя губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа. А затем заверил, что один (или два) дрона были сбиты днём 10 марта на границе Псковской и Новгородской областей силами ПВО. В то же время сбитые беспилотники были зафиксированы и в Ленинградской области…

Да и вообще попытки атаки дронами в последние месяцы отмечаются не только в приграничных областях, например, Курской и Белгородской, но и в других частях страны, казалось бы, далёких от места проведения специальной военной операции. Все эти факторы повышают уровень тревожности у населения.

Люди не просто переживают и чаще обращаются к органам правопорядка. Они, увы, чаще реагируют и на всякие фейки и вбросы. А ещё волнуются даже тогда, когда для этого нет веских причин. Яркий пример — история с подрывом льда в Пскове на прошлой неделе. О нём горожан предупреждали в СМИ. И тем не менее, когда работы начались, соцсети заполонили тревожные сообщения. Люди, которые упустили информацию, всерьёз испугались звуков взрывов и поспешили поделиться эмоциями и домыслами с окружающими.

О том, насколько остро современное общество в условиях внешнеполитической обстановки реагирует на сообщения о дронах беспилотниках, о том, как быстро повышается уровень тревожности и как справиться с ним - сегодня в программе «Дневной дозор».

В прошлом году в Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова было создано движение «Дружина». На его функционирование выделяются значительные бюджетные средства, приобретаются средства противодронной защиты, в том числе противодронные ружья. Как итог — в Псковской области бороться с беспилотными летательными аппаратами помогает, в том числе, «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"». Подробнее об этой работе рассказал директор автономной некоммерческой организации «Дружина» Михаил Герасимов. Отвечая на вопрос о том, успели ли псковские дружинники получить опыт успешного противодействия дроновой опасности, он признал, что «ярких моментов нет, но работа продолжается».

«Есть у нас оборудование, анализаторы, мы работаем. Есть люди, дружинники, которые этим занимаются. Отрабатываем по заявкам, которые поступают на 112. Также в МВД нам делают, скажем так, заявку, и мы отрабатываем. По количеству человек, которые изъявили желание с нами работать в количественном составе, это порядка 2 тысяч человек. Есть такое понятие как количественный показатель, есть качественный. Конечно, не все люди готовы работать со спецоборудованием».

Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы "Патриот"», полковник в отставке Анатолий Мультах подчеркнул: его личное ощущение на фоне сообщений о беспилотниках отличается от ощущения других людей. В то время как он (военный с 35-летним стажем) старается сохранять хладнокровие, среди гражданского населения ощущается тревога.

«Для гражданских это психологически очень плохо. Всего бояться начинают, уже начинают собирать сухие пайки, уже говорят, что надо переезжать. Мне один товарищ сказал, что пора из Пскова переезжать куда-нибудь в Новосибирск. Тут же информация, что НАТО планирует первый ракетный удар, в том числе по Новосибирску. Тема Новосибирска отпала. То есть паника определенная в мозгах потихонечку вроде как зреет. В этой ситуации единственное - надо разъяснять народу. Ну а что вы сможете им разъяснить? Я знаю, что будет лучше. Но, сами понимаете, все зависит от того, на каком уровне Ленинградский военный округ прикроет Псковскую область. Мы же так "далеко" от границы находимся, 41 километр».

Тем временем псковский психолог Руслана Скородумова запросов на психологическую помощь от людей, которые ощущают угрозу от беспилотников, не получала. Она подчеркнула: тенденция не изменилась даже после ситуации с псковским аэропортом. Говоря о личном восприятии обстановки, Руслана Скородумова отметила, что считает себя фаталистом и к тому же не смотрит новости, а потому сообщения об уничтожении беспилотников и другие - волнующие.

«Наверное, таким людям больше свойственно сидеть в соцсетях, и вот это все читать. Сейчас даже уже придуман такой некий термин, который это все описывает. Скроллинг по этим негативным новостям, поиск этих новостей и так далее. Конечно, безусловно, это страшно. Другой вопрос, что мы вообще можем с этим сделать. Если бы был ответ на этот вопрос, было бы не так тревожно и не так бы отслеживали эти новости. Я пойму это вот так. Я буду делать это. У меня есть конкретные шаги, кому я позвоню, что я буду делать, куда я поеду, как я буду действовать и так далее. Это бы могло снизить тревогу. А не просто сидеть, переживать, плакать и бояться, это сильнейшая тревога».

Директор псковской школы №47, член Общественной палаты Псковской области Иван Шагин признался, что сообщения о беспилотниках его не тревожат. Ко всем подобным новостям он относится спокойно и верит в то, что силы противовоздушной обороны сработают. А вот среди родительской общественности рост тревожности на фоне происходящего наблюдается.

«Достаточно спокойно ко всему отношусь. Поэтому, в принципе, даже на те события, которые были на аэродроме в Крестах, отреагировал достаточно спокойно, узнал о них с утра из новостей. Конечно, определенная тревожность наблюдается. Это есть. Конечно, родители просят усиления мер безопасности. Иногда сообщают, что хотелось бы усилить меры безопасности, вот на этом, в принципе, и заканчивается все. Ну и после событий, связанных с налетом на Кресты, какое-то количество родителей с утра детей в школу не пустили».

Относиться ко всему происходящему разумно, продолжая работать на благо своей страны и не поддаваясь панике, призвал гражданских заместитель председателя Псковской городской Думы на штатной основе, гвардии полковник ВДВ в отставке Владимир Воробьев. Он признал, что и сам старается читать новости о беспилотниках с «холодной головой». Однако тревожный чемоданчик по армейской привычке не разбирает. На всякий случай.

«Моя точка зрения по этому вопросу не слишком печальная. Во-первых, никаких серьезных проблем дронами нам не создадут и, как правило, наши средства радиоэлектронной борьбы и наши средства ПВО, в большинстве своем, эти квадрокоптеры перехватывают. Но если некоторые прорываются и достигают границ наших городов и населенных пунктов, критически важных объектов, то они, как правило, сбиваются. Я верю в наших военных, которые зорко стоят на страже нашего неба и выполняют свои задачи очень ответственно и добросовестно».

У участкового терапевта Псковской межрайонной больницы, депутата Псковского областного Собрания Елены Лунгу тревожного чемоданчика «на всякий случай» нет. Однако порой, после прочтения новостей о беспилотниках, она думает о том, что неплохо завести нечто подобное. Или хотя бы выработать привычку хранить документы в одном месте. И тем не менее, подчеркнула врач, она верит в то, что страна и регион надёжно защищены от угрозы дронов.

«Я живой человек, и мне это все не чуждо. И, конечно, это волнительно, но мы все понимаем, что службы ответственно к этому относятся. И нужно верить, что мы все-таки защищены. И я в это верю. И Михаил Юрьевич (Ведерников - губернатор Псковской области) всем говорит и успокаивает всех. Всю правду докладывают нам, чтобы сразу все люди узнавали. Конечно, это волнительно, но каждый должен заниматься своим делом. Человек, который занят, у него своя работа, и не надо думать о плохом. Плохого и так достаточно. Мы все верим в победу. Поэтому, я думаю, что скоро к этому придем».

В условиях СВО Россия живёт не первый год. К новой реальности многие уже успели привыкнуть. Но как есть те, кто не переживает, услышав в городе громкие хлопки или резкие звуки, так есть и те, кто не может избавиться от чувства тревоги и опасности. К слову, яркий выплеск подобные чувства получили в прошлом году, когда в региональном центре зафиксировали налёт на аэропорт.

Добавить к сказанному можно лишь одно: какой бы сильной не была тревога, распространять фейки не следует. А доверять важно только проверенным источникам. К этому неоднократно призывал и губернатор Михаил Ведерников.

Светлана Пикалёва

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос: «Испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов в регионы РФ?»