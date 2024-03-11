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Общество

Организацию раздельного сбора бытовых отходов обсудят с экспертом в Пскове

12.03.2024 10:34|ПсковКомментариев: 0

Организацию раздельного сбора бытовых отходов обсудят с экспертом в Пскове 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Приоритет».

Спикером выступит куратор Всероссийского экологического движения «Экосистема» (Псков), создатель проекта «Экомышление», ведущий программы «Экосреда» на радио «ПЛН FM», эколог Сергей Елизаров.

В рамках мероприятия рассмотрят вопросы:

  • виды отходов;
  • зачем сортировать бытовые отходы;
  • как просто и правильно начать сортировать бытовые отходы дома;
  • что дальше делать с отсортированным вторсырьем.

«Также рассмотрим полезные экопривычки в дополнение к сортировке бытовых отходов», – отметили в центре.

Встреча пройдет в 18:30 по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 4.

Регистрация обязательна по ссылке.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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