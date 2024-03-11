Общество

Организацию раздельного сбора бытовых отходов обсудят с экспертом в Пскове

Организацию раздельного сбора бытовых отходов обсудят с экспертом в Пскове 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Приоритет».

Спикером выступит куратор Всероссийского экологического движения «Экосистема» (Псков), создатель проекта «Экомышление», ведущий программы «Экосреда» на радио «ПЛН FM», эколог Сергей Елизаров.

В рамках мероприятия рассмотрят вопросы:

виды отходов;

зачем сортировать бытовые отходы;

как просто и правильно начать сортировать бытовые отходы дома;

что дальше делать с отсортированным вторсырьем.

«Также рассмотрим полезные экопривычки в дополнение к сортировке бытовых отходов», – отметили в центре.

Встреча пройдет в 18:30 по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 4.

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