Общество

Иммунолог перечислила случаи, когда ребенку лучше не идти в школу

Некоторые родители не обращают должного внимания на состояние ребенка, отправляя его в детский сад или школу, хотя в ряде случаев делать это категорически нельзя, заявила аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета «Синергия», сотрудник Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Айшат Идармачева.

«Категорически нельзя отправлять ребенка в дошкольное или учебное заведение, если у него есть высокая температура и лихорадка, конъюнктивит, отит, вши, энтеробиоз. Также нужно оставить дома ребенка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит», — приводит слова врача RuNews24.

Также врач подчеркнула, что нельзя отправлять в детский сад или школу ребенка с рвотой и диареей.

«Он может выйти из дома только после того, как у него не будет диареи в течение как минимум двух суток (48 часов)», — добавила аллерголог-иммунолог.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что лучше оставить дома ребенка, если у него красные щеки и мраморная сыпь.

«Это могут быть симптомами парвовирусной инфекции, которая в некоторых случаях способна вызывать анемию и сердечную недостаточность», — объяснила Айшат Идармачева.