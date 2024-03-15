Общество

Стратегическую сессию «Верим в Россию» провели в штабе общественной поддержки Псковской области

Стратегическую сессию «Верим в Россию» провели в Штабе общественной поддержки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: штаб общественной поддержки Псковской области

Участие в ней приняли студенты, а также активисты «Молодой Гвардии Единой России». С молодежью пообщалась депутат Псковской городской думы Алеся Михачева.

Главная тема – развитие муниципальных образований, региона и страны.

Участники обсудили вопросы молодежной политики, социально-экономического развития, развития экологии и инфраструктуры.

Каждая команда предлагала свои инициативы, что именно следует изменить в обсуждаемой сфере. Затем ребята менялись местами. На проработку каждой темы давалось восемь минут. Таким образом, все участники смогли обозначить, что их волнует.

После «мозгового штурма» капитаны команд рассказали о проблемах, которые, по мнению участников мероприятия, являются актуальными для местных жителей. Затем состоялось обсуждение для поиска их решения.

«Также ребята поговорили об интересных проектах, направленных на поддержку молодежи, о важности вовлечения молодых людей в общественно-политическую жизнь, о деятельности молодежных объединений, о культуре, сохранении традиций, преемственности поколений», - отметила депутат Псковской городской думы Алеся Михачева.