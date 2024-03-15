Общество

Россиян призвали не пить покупные соки на завтрак

Начинать день со стакана покупного сока — не лучшая идея, так как этот продукт негативно воздействует на печень, заявил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. О вредном для печени варианте завтрака врач предупредил в своем Telegram-канале.

Вялов призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах, потому что их состав на самом деле далек от натуральности. По словам врача, чтобы увеличить срок хранения и улучшить внешний вид таких напитков, производители подвергают их длительной обработке: нагревают, осветляют, фильтруют, концентрируют, добавляют сахар, кислоты, консерванты, ароматизаторы и красители, пишет «Лента.ру».

Еще одним недостатком пакетированных соков врач назвал большое количество добавленного сахара. Вялов подчеркнул, что не имеет значения, что именно входит в состав продукта — сахароза или глюкоза. В обоих случаях организм получает ударную порцию калорий.

«Организм не способен использовать, сжечь такое их количество, поэтому отправляет поступивший сахар в печень, чтобы запасти энергию в виде жира», — объяснил специалист.

Более полезной альтернативой покупным сокам Вялов назвал свежевыжатые соки. Он объяснил, что в них сохраняется клетчатка, которая замедляет всасывание сахара в организме и улучшает пищеварение. Однако, по его словам, и этот вариант по сравнению с обычными фруктами является значительно более калорийным.