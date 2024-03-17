Общество

Какой витамин поможет набраться сил весной, рассказала врач

За зиму в организме накапливается усталость из-за короткого светового дня и недостатка витаминов в рационе, отметила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

«Мы пережили зиму и находимся в состоянии гиповитаминоза: нам не хватало витаминов и микроэлементов из-за того, что не было сезонных фруктов и овощей. Мы ели замороженные плоды или выращенные не на грядке, и все эти продукты были бедны витаминами», – цитирует ее радио Sputnik.

Чтобы помочь организму справиться с усталостью, нужно больше времени проводить на свежем воздухе и принимать витамины, советует она.

«Нужно больше гулять на солнце, проветривать помещения, чтобы туда поступал свежий воздух. Это очень важно. Конечно, лучше в весенний период добавить в рацион витаминные комплексы, это придаст сил и энергии. Без рекомендаций врача можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2000 международных единиц, а также магний, потому что 90% людей у нас испытывают дефицит этого элемента. Полезны будут омега-3 жирные кислоты, которые можно принимать круглогодично по 1–2 капсулы в сутки без назначения врача. Все остальное – по назначению врача, потому что все индивидуально», – подчеркнула Екатерина Казачкова.