Общество

Вопросы обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе обсудили в Пскове

Круглый стол, посвященный вопросам обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе, состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Круглый стол «Безопасность уголовно-исполнительной системы: теория, практика, перспективы» очно и дистанционно собрал представителей практических работников УФСИН России по Псковской и Ульяновской областям, курсантов и студентов Воронежского института ФСИН России и Московского областного филиала университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя.

Участников научного мероприятия приветствовали врио заместителя начальника Псковского филиала университета ФСИН России по учебной и научной работе Роман Иваняков и заместитель начальника УФСИН России по Ульяновской области Маргарита Коноплева, которые отметили, что тема, предложенная для дискуссии, в современных условиях как никогда актуальна: государственная политика направлена на решение вопросов безопасности, в том числе в уголовно-исполнительной системе, где за счет современных инженерно-технических средств охраны и надзора решаются вопросы личной безопасности сотрудников администрации, осужденных и иных лиц, находящихся на режимной территории, а также обеспечения безопасности объектов УИС.

В ходе работы круглого стола его участники обсудили теоретические и прикладные аспекты современного состояния законности и проблем обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, вопросы подготовки курсантов образовательных организаций ФСИН России для подразделений безопасности (режима и надзора) учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации к ситуациям, связанным с обеспечением личной безопасности, а также безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Организатором круглого стола выступила кафедра организации режима Псковского филиала университета ФСИН России.