Общество

Псковские профсоюзные санатории и базы отдыха представлены на международной выставке

Псковские профсоюзные санатории и базы отдыха представлены на международной выставке «Интурмаркет-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профессиональный союзов

Кроме услуг отдыха и оздоровления псковские профсоюзы представили также услуги гостиницы «Ольгинская» и бюро путешествий «Соцтурпроф».

«С 16 по 18 марта мы встречаемся с посетителями выставки. И надо отметить, что отдых на псковской земле очень популярен среди жителей всех регионов нашей страны. Мы, благодаря этой выставке, широко представили наши возможности и в скором времени ждем новых отдыхающих в профсоюзных санаториях и на базах отдыха», – прокомментировала участие в выставке заведующая отделом реализации путевок Псковского облсовпрофа Ирэна Заблоцкая.